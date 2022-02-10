Cem Uzan kardeşi Hakan Uzan'la fotoğraf paylaştı! Hakan Uzan ne iş yapıyor? Baba Kemal Uzan hayatta mı?
FRANSA'da firari olarak yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kardeşi Hakan Uzan ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Herkes kardeşi Hakan Uzan'ın ne iş yaptığını, babaları Kemal Uzan'ın hayatta olup olmadığını merak etti.
Firari olarak Fransa'da yaşayan, Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kardeşi Hakan Uzan ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
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Cem Uzan Fransa'nın başkenti Paris'te çektirdikleri fotoğrafı "Abi kardeş öğlen yemeği" notuyla paylaştı.
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Cem Uzan'ın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Hakan Uzan, Genç Parti'nin şu anda genel başkanlığı görevini yürütüyor.
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