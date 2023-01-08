Cem Özer'den skandal sözler! Fakirler ürüyor da ürüyor padişah mısın sen
Komedyan Cem Özer'den çok çocuk yapan aileler yönelik tartışma yaratacak sözler... "Maddi imkânı olmayanlar ürüyor da ürüyor, adam asgari ücret alıyor, yedi çocuk yapıyor, padişah mısın sen?" diyen Cem Özer, "İnsanlara tavsiyem şu: Eğer çocukları seviyorsanız çocuk yapmayın" ifadelerini kullandı...
Oyuncu Cem Özer, "Maddi imkânı olanlar daha az ürüyor; maddi imkânı olmayanlar ürüyor da ürüyor. Adam asgari ücret alıyor, yedi çocuk yapıyor. ‘Soyum yürüsün’ mantığıyla üremek saçma! Padişah mısın sen? Depresyonla mı yaşasın çocuklar?" dedi. Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Cem Özer, İnsanlara tavsiyem şu: "Eğer çocukları seviyorsanız çocuk yapmayın"...
Sizin kadın-erkek ilişkilerine bakışınız ne?
Erkeklerin, “Kadının namusu bize emanet” söylemini hiç sevmiyorum. Senin namustan anladığınla kadının anladığı farklı! Kadının namus dediği kafadadır; erkeğin anladığı yerden 60-70 santim yukarıda yani... Emek, ahlak, dürüstlük, sevgi, doğaya saygı, insana saygı, emeğe saygı gibi şeylerdir kadınların bahsettiği...
Mizah yapmak zorlaştı mı?
“Neden politik mizah yapmıyorsun?” sorusunu bana değil Hasan Can Kaya’ya soracaksın. Ben hayatımı politik espri yaparak geçirdim artık ölene kadar yapmam, o sırayı savdım. Kimse siyasi koşulları bahane etmesin. Senelerce Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz, Erdal İnönü, Turgut Özal taklitleri yaptım. Şu anda mecram bu olsaydı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili de mizah yapardım; hakaret edersen, küfredersen tabii ki kızar ama sen kaliteli mizah yaparsan güler. Mizah, hakaretten daha keskin bir silahtır.
Hasan Can Kaya’yı beğenmiyor musunuz?
- Eşim izliyor, çok gülüyor ama ben gülmüyorum. Basit ve kolay işler yapıyor. Tek derdiniz ekranlarda rahat rahat küfretmek miydi?