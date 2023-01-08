Cem Özer'den skandal sözler! Fakirler ürüyor da ürüyor padişah mısın sen

Mizah yapmak zorlaştı mı?

“Neden politik mizah yapmıyorsun?” sorusunu bana değil Hasan Can Kaya’ya soracaksın. Ben hayatımı politik espri yaparak geçirdim artık ölene kadar yapmam, o sırayı savdım. Kimse siyasi koşulları bahane etmesin. Senelerce Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz, Erdal İnönü, Turgut Özal taklitleri yaptım. Şu anda mecram bu olsaydı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili de mizah yapardım; hakaret edersen, küfredersen tabii ki kızar ama sen kaliteli mizah yaparsan güler. Mizah, hakaretten daha keskin bir silahtır.