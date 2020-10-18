Cem Özer evli kadına gönderdiği çıplak görüntüleri ifşa olunca aşka geldi
Geçtiğimiz günlerde uygunsuz fotoğrafları çıkan Cem Özer aşka gelip eşiyle romantik fotoğraflar paylaştı.
Evli ve iki çocuk babası olan 61 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz günlerce uygunsuz fotoğrafları ifşa olmuştu. Özer, kendisi gibi evli olan bir takipçisiyle sohbet edip sonrasında uygunsuz fotoğraflar göndermişti.
Söylemezsen Olmaz programında konuşan kadın, Özer'le ilgili olarak "Bir ünlü tarafından tacize uğradım ve uygun olmayan resimler, fotoğraflar, videolar atıldı." demişti.
Sosyal medyadan sevişmeye başladık: Kadının evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestiğini belirten Özer "Bundan 11 sene önce Almanya turnesindeyken bir gece birlikte olduk. Bundan 6 sene önce de sosyal medyadan beni buldu ve flörtleşmeye mesajlaşmaya başladık. Birbirimizle sosyal medyadan sevişmeye başladık ben sonradan bu kadının evli olduğunu öğrendim. Daha sonra ben bunu öğrenince kendisini engelledim fakat pandemi döneminde tekrar benimle görüşmek istedi." şeklinde konuşmuştu.
Özür dilemişti: Programda konuşan Özer "Görüntülü olarak 35 dakika görüştük. Kendisini tanımayan biriyle 35 dakika nasıl konuşmuş" diyerek isyan etmişti. Taciz iddialarının doğru olmadığının altını çizen Özer karısından ve sevenlerinden özür dilemeyi ihmal etmedi.