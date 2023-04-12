Cem Küçük EYT bombasını patlattı! 5 bin prim gününü dolduran emekli olabilecek iddiası

Emeklilikte Yaşa takılanlar yasası Meclis'ten geçti, bazı EYT'liler maaşlarını almaya başladı ancak prim gün sayısı düzenlemesi nedeniyle EYT'lilerin tepkisi dinmiyor. 5 bin pirim günü doldurma şartı kademeli olarak 5 bin 975 güne kadar çıkan prim gün sayısı şartı, bir çok EYT'linin emeklilik planlarını erteletti. İktidar seçim öncesi EYT'lilerin bu memnuniyetsizliğini gidermek için harekete geçti. Prim gün sayısına yeni düzenleme geliyor...