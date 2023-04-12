Cem Küçük EYT bombasını patlattı! 5 bin prim gününü dolduran emekli olabilecek iddiası
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi yasalaştı ve EYT'liler emekli olmaya başladı. Ancak çoğu emekli 5 bin prim günü sayısının kademeli olarak 5 bin 975 güne çıkarılması nedeniyle isyan etti. Cem Küçük canlı yayında, Ramazan Bayramı'na kadar EYT'de kademeli prim gün sayısından vazgeçileceği duyumunu paylaştı. İşte EYT'de prim gün sayısı kulisleri...
Emeklilikte Yaşa takılanlar yasası Meclis'ten geçti, bazı EYT'liler maaşlarını almaya başladı ancak prim gün sayısı düzenlemesi nedeniyle EYT'lilerin tepkisi dinmiyor. 5 bin pirim günü doldurma şartı kademeli olarak 5 bin 975 güne kadar çıkan prim gün sayısı şartı, bir çok EYT'linin emeklilik planlarını erteletti. İktidar seçim öncesi EYT'lilerin bu memnuniyetsizliğini gidermek için harekete geçti. Prim gün sayısına yeni düzenleme geliyor...
EYT'de kademeli prim gün ne demek?
EYT yasasına göre, 1999 öncesinin emeklilik için 5 bin prim gün sayısı şartına kademeli artış getirildi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirdikleri takdirde emekli olabiliyorlar. Ancak SSK’lılar kademeli prim gününe tabi tutuldu.
5 bin günden 5 bin 975 güne...
EYT'deki kademeli gün düzenlemesine göre, emekli olmak için prim günü 5 bin günden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkıyor. Sigorta başlangıç tarihi daha erken olanlar daha az prim gün şartı aranırken, 1999 yılında sigorta başlangıcı olanlardan 5 bin 875 gün prim yatırma şartı aranıyor.
EYT'liler EPT'li olmuştu
EYT'deki kademeli prim gün düzenlemesi "EYT'liydik, 'Emeklilikte Prime Tatılanlar' (EPT) olduk" tepkilerine neden olmuştu. EYT dernekleri, prim gün sayısının 1999 öncesinde olduğu gibi 5 bin günle sınırlandırılması için kulislerini yoğunlaştırmıştı.