Cem Küçük 'Erdoğan'a rapor sunuldu' diyerek emekliye yapılacak zammı duyurdu! 'AK Parti'nin oyları düşecek'
Emekli maaşlarına seçimden önce zam yapılacak mı yapılmayacak mı tartışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti yönetimi tarafından sunulan raporu açıklayan Cem Küçük, emeklilere yapılacak zam miktarını açıkladı. Küçük, bu emekli maaşlarıyla seçime gidildiği takdirde AK Parti'nin en çok oy aldığı yerlerde bile oylarının düşeceğini söyledi. İşte ayrıntılar...
En düşük olarak 10 bin lira alan emekliler hayat pahalılığı karşısında bu maaşa isyan ediyor. Muhalefet partileri de emekliye seyyanen zam diye bastırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bütçe imkanları çerçevesinde milletimizden sabır istiyoruz" açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelen "Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" sözleri yeni beklenti oluşturdu. AK Parti'deki emekli zammı gündemiyle ilgili kulis haberler gazeteci Cem Küçük'ten geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrılara yanıt verirken bütçe hesabı yapıp "Milletimizden sabır istiyoruz" demişti. Bunun üzerine gazetecilerden Erdoğan'ın emekliler için yeni bir düzenleme yapacağı yönünde sinyaller geldi. Cem Küçük Habertürk ekranlarında emekli maaşları için şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Erdoğan da dedi, ‘Bu kadar verirsek askerin, polisin, sağlık çalışanının maaşını ödeyemeyiz’ dedi. Bence Temmuz ayında yapılacak bir şey bu! Yani enflasyon artı bir miktar seyyanen zam seçimden sonra olur şu an olmaz ya da 2025’in başında olur."
AK Parti emekli işini götüremedi
AK Parti emekliler işini götüremedi, yönetemedi. Bunun için Sayın Erdoğan da ‘adaleti sağlayamadık’ dedi. Bakın bu çok önemlidir. Bakın geçen sene 7 bin 500 lira zam 2023 Ocak'ta kötü değildi. Çok yüksekti filan demiyorum ama kötü değildi ve insanlar şikayet etmedi.