Cem Küçük emekliye müjde verdi: 7.500 TL olan emekli maaşı 11.250 TL olacak!
Emekliler Mart 2024 seçimlerinden önce maaşlarına yüksek bir zam beklerken, gazeteci Cem Küçük, en düşük emekli maaşının 11 bin 250 lira olacağını duyurdu. İşte Cem Küçük'ün o hesabı...
2024 yaklaşırken ve yerel seçimler varken emekliler Mayıs'ta oy verdikleri iktidardan 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi kallavi bir zam bekliyor. İktidarın da Temmuz zammı ve 5 bin TL'lik ikramiyede 'çalışan-çalışmayan' ayrımı yaparak kızdırdığı emeklinin gönlünü almaya çalışacağı konuşuluyor.
2024 yaklaşırken iktidar emeklinin gönlünü yapmaya çalışıyor. Gazeteci Cem Küçük, yaptığı bir hesaplamayla emekli maaşına bu sefer kök ücrete de yapılacak bir zamla ve enflasyon farkı + refah payı eklenerek %50'nin üzerinde bir zam yapılacağını işaret etti.
Cem Küçük sosyal medya hesabından TGRT Haber'deki programından emekli maaşlarıyla ilgili haberin videosunu şu notla duyurdu:
"Temmuz ayında yapılan %25’lik zamla hayal kırıklığına uğrayan emekliler gözünü yeni yılda yapılacak zamma çevirdi. Kök maaş arttırılacak böylece 7,500 TL olan en düşük emekli aylığı da yükseltilecek. Enflasyon farkı ile refah payı eklendiğinde emekliye yapılacak olan zam % 50’yi bulacak."