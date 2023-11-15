Cem Küçük emekliye müjde verdi: 7.500 TL olan emekli maaşı 11.250 TL olacak!

2024 yaklaşırken iktidar emeklinin gönlünü yapmaya çalışıyor. Gazeteci Cem Küçük, yaptığı bir hesaplamayla emekli maaşına bu sefer kök ücrete de yapılacak bir zamla ve enflasyon farkı + refah payı eklenerek %50'nin üzerinde bir zam yapılacağını işaret etti.