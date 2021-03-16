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Cem Karaca Barış Manço kardeşler denmişti! Mirası açıklayan İlkim Karaca her şeyi anlattı

2004 yılında 58 yaşındaki hayatını kaybeden Cem Karaca'nın beşinci ve son eşi İlkim Karaca miras ve kardeşlik konularıyla ilgili açıklama yaptı.

Cem Karaca Barış Manço kardeşler denmişti! Mirası açıklayan İlkim Karaca her şeyi anlattı

Cem Karaca'nın 2001 yılında evlendiği son eşi İlkim Karaca, usta sanatçının önceki eşlerinden Feride Balkan ve oğlu Emrah ile yaşadığı miras krizi hakkında Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına konuştu.

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Cem Karaca Barış Manço kardeşler denmişti! Mirası açıklayan İlkim Karaca her şeyi anlattı

Saldırıya uğradığını belirten Karaca "Ben Cem'i kaybettikten sonra saldırıya uğradım. 'Neden bize haber vermedin, medyaya biz açıklama yapacağız' dediler." ifadelerini kullandı.

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Cem Karaca Barış Manço kardeşler denmişti! Mirası açıklayan İlkim Karaca her şeyi anlattı

Miras kavgasıyla ilgili Karaca "17 sene oldu yalan iddialar içimi acıtıyor. Hiçbir zaman miras kavgası içinde olmadım eşimin mezarını açtırmadım" dedi. 

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Cem Karaca Barış Manço kardeşler denmişti! Mirası açıklayan İlkim Karaca her şeyi anlattı

Usta sanatçının mirasından bahseden Karaca "Cem kazandığını yiyen, kimin ihtiyacı olsa veren biriydi. Anne babadan kalan iki daire ve şarkı hakları var. " diye konuştu. 

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