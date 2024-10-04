Cem Garipoğlu'nun mezarından neden kefen çıkmadı?

Merve Tokaz'ın Cem Garipoğlu'nun mezarı başından aktardığı detaylar şöyle:

"Kefen detayı tutanağa geçti. Tutanakta mezarın açıldığı, mezarın birinci katında değil, bir alt katında Cem Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen kemiklere rastlandığı ifade edildi. Ardından da bizzat tutanakta, 'Kemiklerin serbest bir halde bulunup, kefen ve cesedi çevreleyen bir bez parçasının bulunmadığı görülmüştür' denildi. Ayrıca da 'Bir adet düğüm halinde 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon bir poşet de görüldü' denildi. Raporda yine hangi kemiklerin alındığı da ifade edildi. 15-16 parça kemik alındı. Kafatası, pelvis kemikleri, bacakları, elleri, ayakları Adli Tıp uzmanlarınca çıkarılıp özel bir kutuya konularak tabuta yerleştirildi ve Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'ne incelenmek üzere götürüldü."