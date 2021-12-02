Cem Davran'dan yıllar sonra 'Hande Ataizi-Sevda Demirel tokat' itirafı! İşin aslını anlattı

Cem Davran, konuk olduğu Candaş Tolga Işık'ın programında, 22 yıl önce magazine damga vuran ve hem videosuyla hem de 'Ne dedin sen?' repliği ile hala sosyal medyadaki esprilere de konu olan Sevda Demirel ve Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlattı. Davran, "Sevda Demirel'in olduğu program canlı değildi ama kanal yayınlandı bunu. Herkesin gözü önünde olduğu için verildi bu da" ifadelerini kullandı.