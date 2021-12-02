Cem Davran'dan yıllar sonra 'Hande Ataizi-Sevda Demirel tokat' itirafı! İşin aslını anlattı
Ünlü oyuncu ve sunucu Cem Davran, 22 yıl önce yaşanan ve hala unutulmayan ^'Sevda Demirel ve Hande Ataizi arasındaki tokat' olayının perde arkasını anlattı.
Cem Davran, konuk olduğu Candaş Tolga Işık'ın programında, 22 yıl önce magazine damga vuran ve hem videosuyla hem de 'Ne dedin sen?' repliği ile hala sosyal medyadaki esprilere de konu olan Sevda Demirel ve Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlattı. Davran, "Sevda Demirel'in olduğu program canlı değildi ama kanal yayınlandı bunu. Herkesin gözü önünde olduğu için verildi bu da" ifadelerini kullandı.
Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Erkan Can ve Cem Davran oldu. Davran, programda Türk magazin tarihine damga vuran Seda Demirel'in Hande Ataizi'ye tokat atması skandalının perde arkasındaki gerçekleri anlattı.
2001 yılında yayınlanmaya başlayan İki Kere Kiki programında yaşanan tartışmayla ilgili konuşan Davran, şunları söyledi:
Hande Ataizi ile yaptığımız İki Kere Kiki programını ben yazdım. Bunun adı yanlış yazıldı o yüzden öyle kaldı. Aslında İki Kere İki idi.