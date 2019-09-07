Cem Davran ekranlara geri dönüyor! Bakın hangi diziye transfer oldu
Usta tiyatrocu ve oyuncu Cem Davran, Star TV'de yeni yayın döneminde Salı akşamları ekrana gelecek Kardeş Çocukları adlı dizinin kadrosuna katıldı.
17 Eylül Salı günü ikinci sezonuyla ekranlara geri dönecek olan Kardeş Çocukları’nda Cem Davran, Adnan Harmancı karakterine hayat verecek.
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Sezon final bölümünde Yıldırım Saner (Mehmet Aslantuğ) ve yeğeni İdil’in kurşun yağmuruna tutulmasının ardından İdil’in intikamını almak isteyen, öfkeli babası Adnan Harmancı’nın gelişi, Saner ailesinin etrafında kara bulutlar toplanmasına neden olacak.
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Varlıklı, güçlü bir iş adamı olan Harmancı’nın merak uyandıran hikayesi ve Yıldırım Saner’le olan gizemli geçmişi dizide çok konuşulacak.
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Senaryosunu Sırma Yanık'ın, yönetmenliğini Çağatay Tosun’un üstlendiği, ilk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Kardeş Çocukları yeni sezonuyla Star ekranlarından fırtınalar estirmeye devam edecek.
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