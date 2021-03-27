Cem Cücenoğlu'nun Poyraz Karayel'deki halinden eser yok gören tanıyamadı
Poyraz Karayel dizisinde 'Taş Kafa' lakaplı Cem Cücenoğlu, 60 kilo verdi. Son halini görenler tanımakta epey zorlandı.
Bir döneme damga vuran Poyraz Karayel dizisinin oyuncusu Cem Cücenoğlu, dizide oynadığı Taş Kafa karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
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O günlerde kilo sorunu yaşayan Cücenoğlu, aldığı kararla zayıflamaya başlamıştı. Son olarak tam 60 kilo veren Cücenoğlu, yeni imajıyla herkesi şaşırttı.
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Aldığı kiloları sıkı bir diyetle veren Cücenoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekti.
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Cücenoğlu'nun saçını ve sakalını uzatması ise gözlerden kaçmadı.
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