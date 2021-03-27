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Cem Cücenoğlu'nun Poyraz Karayel'deki halinden eser yok gören tanıyamadı

Cem Cücenoğlu'nun Poyraz Karayel'deki halinden eser yok gören tanıyamadı

Poyraz Karayel dizisinde 'Taş Kafa' lakaplı Cem Cücenoğlu, 60 kilo verdi. Son halini görenler tanımakta epey zorlandı.

Cem Cücenoğlu'nun Poyraz Karayel'deki halinden eser yok gören tanıyamadı

Bir döneme damga vuran Poyraz Karayel dizisinin oyuncusu Cem Cücenoğlu, dizide oynadığı Taş Kafa karakteriyle hafızalara kazınmıştı. 

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Cem Cücenoğlu'nun Poyraz Karayel'deki halinden eser yok gören tanıyamadı

O günlerde kilo sorunu yaşayan Cücenoğlu, aldığı kararla zayıflamaya başlamıştı. Son olarak tam 60 kilo veren Cücenoğlu, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. 

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Cem Cücenoğlu'nun Poyraz Karayel'deki halinden eser yok gören tanıyamadı

Aldığı kiloları sıkı bir diyetle veren Cücenoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekti. 

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Cem Cücenoğlu'nun Poyraz Karayel'deki halinden eser yok gören tanıyamadı

Cücenoğlu'nun saçını ve sakalını uzatması ise gözlerden kaçmadı.

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