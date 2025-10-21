Cem Boyner'in en mutlu günü! İkinci kez dede oldu!

Boyner Holding CEO'su Cem Boyner 1982 yılında Bilgün Sazak ile evlenmiş, bu evliliğinden de Emine, Elif ve Ayşe adında üç kız çocuğu dünyaya gelmişti. 1992 yılında boşanan Bilgün Sazak ve Cem Boyner çifti, sık sık çocukları için bir araya gelse de hayatlarına ayrı olarak devam etti.