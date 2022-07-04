Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılan İrem Dericinin bomba gibi patlayan yeni aşkı ortaya çıktı!

Başarılı kariyerile olduğu gibi aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen 35 yaşındaki İrem Derici, Cem Belevi ile yaşadığı ilişkinin ihanetle sonuçlanmasının ardından her çiçekten bal alacağını söylediği açıklamalarıyla çok konuşulmuştu. Son günlerde çıkan yeni bir aşka yelken açtığı söylentileri, ortaya çıkan fotoğrafla doğrulanmış oldu. Bakın İrem Derici'nin yeni aşkı kim... İşte o fotoğraf...