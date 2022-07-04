Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılan İrem Dericinin bomba gibi patlayan yeni aşkı ortaya çıktı!
Başarılı şarkıcı İrem Derici, kendisi gibi şarkıcı olan Cem Beleviyle beraberlik yaşamış fakat Belevi'nin ihanetiyle ilişkiyi sonlandırmıştı. Duygularına yenik düşüp Belevi'ye ikinci şansı veren Derici, tekrar hüsrana uğramıştı. İhanetin etkisiyle bir süre sarsılan İrem Derici'nin matemi kısa sürdü. Yeni aşkıyla tatilde görüntülendi.
Başarılı kariyerile olduğu gibi aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen 35 yaşındaki İrem Derici, Cem Belevi ile yaşadığı ilişkinin ihanetle sonuçlanmasının ardından her çiçekten bal alacağını söylediği açıklamalarıyla çok konuşulmuştu. Son günlerde çıkan yeni bir aşka yelken açtığı söylentileri, ortaya çıkan fotoğrafla doğrulanmış oldu. Bakın İrem Derici'nin yeni aşkı kim... İşte o fotoğraf...
Popçu İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi müzisyen sevgilisi Cem Belevi ile olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı. İkinci kez Cem Belevi'nin ihaneti ile sarsılan İrem Derici, aldatıldığını öğrendikten sonra eski sevgilisine, "çeyrek popçu" ve "çöp" demişti.
Cem Belevi'nin ünlü şarkıcıyı manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberleri ile magazin gündemi çalkalanmıştı.
İhanet ile sarsılan İrem Derici, "Bundan sonra bütün sarı taksiler benim, daldan dala. Öyle güzel, küçük küçük flörtlerle kapatacağım yazı" ifadelerini kullanmıştı.