Cem Belevi ve Zehra Yılmaz düğünlerini erteledi! Sebebi ise bakın ne
Evlilik hazırlığı yapan Cem Belediye ve Zehra Yılmaz çifti ani bir kararla düğünü erteledi.
Cem Belevi, 3 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz’a geçtiğimiz yıllarda evlilik teklfi etmişti. Çıktıkları tekne turunda önce Yılmaz’ın doğum gününü kutlayan Belevi, ardından yüzüğü çıkararak sevgilisini şaşırttı.
Yılmaz ile Avcı, uzun zamandan beri yüz yüze görüşemediklerini ve buluşup hasret giderdiklerini dile getirdi.
Şarkıcı Cem Belevi ile evlilik hazırlığında olan oyuncu Zehra Yılmaz, Azerbaycan'daki savaş nedeniyle düğünü ertelediklerini açıkladı.
Yılmaz, "Annem ve babam Bakü'de yaşıyor. Azerbaycan'da savaş olduğu için düğün yapmamız yakışık kalmazdı. Aynı zamanda salgın da devam ediyor. O yüzden düğün tarihini erteledik" dedi. Bu arada geçtiğimiz aylarda Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile evlenen Ezgi Avcı, İspanya'nın başkenti Madrid'te yaşadığını söyledi.