Cem Belevi ve Zehra Yılmaz düğünlerini erteledi! Sebebi ise bakın ne

Yılmaz, "Annem ve babam Bakü'de yaşıyor. Azerbaycan'da savaş olduğu için düğün yapmamız yakışık kalmazdı. Aynı zamanda salgın da devam ediyor. O yüzden düğün tarihini erteledik" dedi. Bu arada geçtiğimiz aylarda Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile evlenen Ezgi Avcı, İspanya'nın başkenti Madrid'te yaşadığını söyledi.