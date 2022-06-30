Cem Belevi ve İrem Derici ayrılığına Yeşim Dalgıçer'den ağır suçlama!
Geçtiğimiz ay ikinci şansı verdikleri ilişkilerini ihanet iddiaları ile tekrardan sonlandıran Cem Belevi İrem Derici aşkı yapılan açıklamalar ve yorumlarla gündemden düşmüyor. Biten ilişkiye bir yorumda aşkın en büyük tanığı olan Yeşim Dalgıçer'den geldi.
İhanet iddiaları ile daha önce ayrılıp tekrardan barışan Cem Belevi İrem Derici çifti ilişkilerine verdikleri ikinci şansı da Cem Belevi'nin ihaneti sonlandırmışlardı.
Olaylı ayrılığın ardından birbirlerine sosyal medya üzerinden sürekli laf sokan eski aşıkların ilişkileri gündemden düşmüyor.
İkilinin ilişkisine dair bir çok kişi yorum yaparken bir yorum da Cem Belevi'nin İnadına Aşk dizisinin çekimlerinde tanıştığı yakın arkadaşı Yeşim Dalgıçer'den geldi.
Belevi ve Dericinin aşkının en yakın tanıklarından olan 42 yaşındaki ünlü oyuncu: "Cem'i çok iyi tanıyorum. Çok güzel bir duruşu olan bir erkek. söz yazar işini aşkla yapar."