Cem Belevi ve İrem Derici aşkına en yakından tanık olan o ünlünün ilk defa yaptığı açıklamalar kriz çıkardı!

Daha önce de ihanet nedeniyle ayrılan ve ilişkilerine 2. bir şans veren çiftten çok geçmeden bir ihanet haberi daha gelmiş; ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin, kendisi gibi şarkıcı İrem Derici'yi tekrar aldattığı ortaya çıkmıştı. Başarılı şarkıcı İrem Derici, ikici kez hüsrana uğratmıştı. İlişkilerinin en yakın tanığı olan Yeşim Dalgıçer'den ilk defa açıklama geldi.