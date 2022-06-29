Cem Belevi ve İrem Derici aşkına en yakından tanık olan o ünlünün ilk defa yaptığı açıklamalar kriz çıkardı!
Geçtiğimiz haftalarda olaylı bir şekilde ayrılan ve ayrıldıktan sonra birbirlerine göndermeli sözler söylemeye devam eden şarkıcı İrem Derici ve kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi'nin aşklarına yakından tanık olan Yeşim Dalgıçer'den önemli açıklamalar geldi. Bakın Dalgıçer neler söyledi...
Daha önce de ihanet nedeniyle ayrılan ve ilişkilerine 2. bir şans veren çiftten çok geçmeden bir ihanet haberi daha gelmiş; ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin, kendisi gibi şarkıcı İrem Derici'yi tekrar aldattığı ortaya çıkmıştı. Başarılı şarkıcı İrem Derici, ikici kez hüsrana uğratmıştı. İlişkilerinin en yakın tanığı olan Yeşim Dalgıçer'den ilk defa açıklama geldi.
2021 yılının yaz aylarından itibaren Cem Belevi le birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez aldatılmış ve ilişkisini sonlandırmıştı.
Ünlü sanatçı İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi müzisyen sevgilisi Cem Belevi ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı.
Cem Belevi'nin ikinci kez ihaneti ile sarsılan İrem Derici, eski sevgilisinden "çeyrek popçu" ve "çöp" diyerek bahsetmişti.