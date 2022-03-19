Cem Belevi bombayı patlattı 'İrem Derici'nin libidosu yüksek küçük İrem'e aşığım' Cem Belevi kimdir

Yaz aylarında aşk yaşadıkları söylentilerine bir müddet sessiz kalan, daha sonra bir süre ayrılık yaşayarak tekrar bir araya gelen İrem Derici ve Cem Belevi çifti son günlerde her adımlarıyla magazinin gündeminde... Bir süredir ünlü şarkıcı İrem Derici ile yaşadığı aşkı saklamayan Cem Belevi, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.