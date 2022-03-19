Cem Belevi bombayı patlattı 'İrem Derici'nin libidosu yüksek küçük İrem'e aşığım' Cem Belevi kimdir
İrem Derici ile aşk yaşamaya başlayan Cem Belevi aralarındaki aşkın çok tutklulu olduğunu ve güçlü bir ten uyumu olduğunu belirterek İrem Derici'nin libidosunun yüksek olduğunu itiraf ederek sosyal medyayı salladı.
'Cemiyet Gazinosu' albümüyle müzik piyasasında ses getiren ve İrem Derici ile aşk yaşayan şarkıcı Cem Belevi, ilişkisiyle ilgili magazin gündemini sallayacak açıklamalar yaptı. İrem Derici ile tutkulu bir aşk yaşadıklarını anlatan ve ten uyumlarının tuttuğunu ifade eden Cem Belevi "İrem'de yüksek libidoyu buldum, küçük İrem'e çok aşığım!" itirafıyla sosyal medyada günün konusu haline geldi!
Yaz aylarında aşk yaşadıkları söylentilerine bir müddet sessiz kalan, daha sonra bir süre ayrılık yaşayarak tekrar bir araya gelen İrem Derici ve Cem Belevi çifti son günlerde her adımlarıyla magazinin gündeminde... Bir süredir ünlü şarkıcı İrem Derici ile yaşadığı aşkı saklamayan Cem Belevi, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Belevi, "İrem'e olan aşkını nasıl anlatırsın?" sorusuna, "İrem’i yaşamak siyah-beyaz televizyonlardan renkli televizyona geçmek gibi" yanıtını verdi.
Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süredir meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşıyor.