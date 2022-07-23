Cem Adrian'dan konserde ağlatan sözler! Ünlü şarkıcı konuştu, alkış tufanı koptu

Türkiye’nin en güçlü ve en özel seslerinden Cem Adrian “Buradaki ikinci konserimiz. İlki gerçekten çok güzeldi, bu daha güzel olacak eminim.” sözleriyle Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde ikinci kez sevenleriyle buluşmasının mutluluğunu paylaştı.