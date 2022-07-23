Cem Adrian'dan konserde ağlatan sözler! Ünlü şarkıcı konuştu, alkış tufanı koptu
Şarkıları ve benzersiz sesiyle milyonlarca dinleyiciye sahip olan ve konserleri tıka basa dolup taşan ünlü şarkıcı Cem Adrian, geçtiğimiz gün Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde ikinci kez sevenleriyle buluştu. Sahnede söyledikleriyle sevenlerine duygusal anlar yaşatan ünlü şarkıcı, bakın neler anlattı...
Ünlü şarkıcı Cem Adrian geçtiğimiz gün Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle ikinci buluşmasını gerçekleştirdi. Kendine has ve güçlü sesiyle dinleyenlerinin kalbine taht kuran başarılı şarkıcının konserde yaptığı duygusal konuşmadan sonra alkış tufanı koptu. Bakın Adrian, neler söyledi...
Türkiye’nin en güçlü ve en özel seslerinden Cem Adrian “Buradaki ikinci konserimiz. İlki gerçekten çok güzeldi, bu daha güzel olacak eminim.” sözleriyle Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde ikinci kez sevenleriyle buluşmasının mutluluğunu paylaştı.
Cem Adrian konseri boyunca en sevilen şarkılarının yanı sıra türkülere getirdiği özgün yorumlarıyla da müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.
Cem Adrian’ın “Konserime ilk kez gelenlerin bilmesini isterim ki konserimizde hiç eğlenceli şarkı yoktur ama nedense benim dinleyicim bundan hoşlanıyor” sözlerine hayranları alkış tufanıyla cevap verdi.