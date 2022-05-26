Çelme taktı resmen çakıldı! Kanal D'deki Camdaki Kız TRT'nin Barbaroslar'ını yıktı

Şu sıralar ekranlarda yavaş yavaş yaz dizilerinin fragmanları dönmeye, kanalların kült yapımları bir bir sezon finali yapmaya çoktan başladı bile. Bu sezon özellikle TRT 1 ve Kanal D için çok başarılı geçti, seyirci tercihini yaptı ve en çok bu kanallarin dizileri reytinglerdeki yerini korudu.