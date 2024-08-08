Çelik Kubbe projesinin detayları ortaya çıktı ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE

Çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için "sistemler sistemi" olarak nitelendirilen Çelik Kubbe Projesi için ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ile MKE firmaları işbirliğine odaklanıldı. Bu firmaların geliştirdiği yerli ve milli sistemler yapay zekadan da yararlanılarak birbirine entegre edilecek.