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Çelik Kubbe projesinin detayları ortaya çıktı ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Çelik Kubbe projesinin detayları ortaya çıktı ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE

Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe Projesi, Türk şirketlerinin son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli sistemlerle "eşsiz" bir kalkan oluşturulmasını sağlayacak.

Çelik Kubbe projesinin detayları ortaya çıktı ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında geliştirilmesi kararlaştırılan proje, gök kubbedeki güvenlik çemberini "çelikleştirecek".

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Çelik Kubbe projesinin detayları ortaya çıktı ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE

Çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için "sistemler sistemi" olarak nitelendirilen Çelik Kubbe Projesi için ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ile MKE firmaları işbirliğine odaklanıldı. Bu firmaların geliştirdiği yerli ve milli sistemler yapay zekadan da yararlanılarak birbirine entegre edilecek.

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Çelik Kubbe projesinin detayları ortaya çıktı ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE

Projede kullanılacak KORKUT Sistemi, hareketli unsurlarla mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirildi.

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Çelik Kubbe projesinin detayları ortaya çıktı ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE

HİSAR A+ alçak irtifa hava savunma füze sistemi, hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.

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