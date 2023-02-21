Celal Şengör açıkladı! İstanbul'da bu ilçelerde deprem 9 şiddetince olacak 2 dakika sürecek
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Kahramanmaraş'taki depremin yaraları hala tazeyken dün Hatay'da yaşanan iki büyük deprem herkesi sokaklara döktü. Prof. Dr. Celal Şengör ise İstanbul için yeni uyarıda bulunarak bazı ilçelerin depremin şiddetini 9'un üzerinde hissedeceğini duyurdu.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem binlerce canımızı yitirmemize neden oldu.
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Türkiye tek yürek olmuş yaraları sarmaya çalışırken dün gece Hatay'da iki büyük deprem daha meydana geldi.
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Bölgedeki depremzedeler Kahramanmaraş depreminin şokunu atlatamadan bu kez Hatay'daki 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
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6 Şubat'taki depremle neredeyse her iki evden birinin yıkıldığı şehirde, dün akşam hasar gören bazı evlerde yerle bir oldu. Hatay'daki depremde 8 kişi hayatını kaybederken 294 kişi de yaralandı.
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