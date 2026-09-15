Celal Can Algül lise aşkına döndü! Görkemli düğün...

Celal Can Algül lise aşkına döndü! Görkemli düğün...

Adı bir dönem Derya Şensoy ve Helin Kandemir ile anılan Celal Can Algül'den sürpriz düğün haberi geldi. Algül lisede terk ettiği aşkı ile hayatını birleştirdi.

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Celal Can Algül lise aşkına döndü! Görkemli düğün... - Resim: 1

İş insanı Celal Can Algül, lise yıllarında tanıştığı doktor Yağmur Gedik ile yıllar sonra yeniden bir araya gelerek evlendi. Çift, Sarıyer’de düzenlenen törenle dünyaevine girerken Algül’ün lise yıllarına ilişkin anlattıkları aşk hikâyelerinin yıllar sonra nasıl değişebildiğini gözler önüne serdi.

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Celal Can Algül lise aşkına döndü! Görkemli düğün... - Resim: 2

LİSEDE TANIŞTILAR

Celal Can Algül ile Yağmur Gedik’in yolları lise yıllarında kesişti. Ancak o dönemde Gedik’in geleceğe yönelik hedefleri nedeniyle ilişkileri devam etmedi.

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Celal Can Algül lise aşkına döndü! Görkemli düğün... - Resim: 3

Algül, düğününde yaptığı açıklamada o günleri anlatarak, “Biz lisede tanışmıştık. O dönem Yağmur bana demişti ki ‘Benim hedeflerim var. Seninle vakit harcayamam’” dedi.

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Celal Can Algül lise aşkına döndü! Görkemli düğün... - Resim: 4

YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Aradan geçen yılların ardından yeniden bir araya gelen çift, bu kez ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Algül, yaşananları “Kader bizi bir araya getirdi” sözleriyle anlattı.

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Celal Can Algül lise aşkına döndü! Görkemli düğün... - Resim: 5

Sarıyer’de gerçekleşen düğünde çiftin mutluluğuna aileleri ve yakın dostları ortak oldu.

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Celal Can Algül Yağmur Gedik