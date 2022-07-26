Çekmeköy'de çöp evi torunları ihbar etti! 6 yıldır biriktirmişler

Torun Özlem Tanrıverdi, "Anneannem dışarıdan topladığı çöpleri eve getiriyor, dedem de evin farklı noktalarına yerleştiriyor. Bu çöpler yaklaşık 6 senede bu hale geldi. Çevredeki komşular daha önce konuyla ilgili şikayetçi olmuşlardı. En son biz de şikayetçi olunca zabıta ekipleri olaya müdahale etti. Evin bahçesi de kötü durumdaydı.