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Çekmeköy'de büyük yangın! Lastik fabrikası yanıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Çekmeköy'de büyük yangın! Lastik fabrikası yanıyor

İstanbul Çekmeköy'deki bir lastik fabrikasında yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çekmeköy'de büyük yangın! Lastik fabrikası yanıyor

Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

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Çekmeköy'de büyük yangın! Lastik fabrikası yanıyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.

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Çekmeköy'de büyük yangın! Lastik fabrikası yanıyor

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Çekmeköy'de büyük yangın! Lastik fabrikası yanıyor
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