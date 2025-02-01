Çekmeköy'de büyük yangın! Lastik fabrikası yanıyor
Anadolu Ajansı
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İstanbul Çekmeköy'deki bir lastik fabrikasında yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.
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Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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