Çekirge kıyameti yaşanıyor! İstilanın sebebi ortaya çıktı



Dünya bir taraftan Covid 19 salgını ile boğuşurken diğer taraftan Afrika'dan Hindistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafya çekirge istilasının tehdidi altında. Günde 150 km hızla ilerleyen çekirge sürüleri önlerine geleni talan ediyor ve tarlalarda ekin bırakmıyor. Bölgedeki çiftçiler bu tehdit karşısında şimdilik çaresiz görünüyorlar. Peki küresel gıda üretimine ciddi bir bir zarar verme potansiyeli olan bu istilanın arkasında yatan sebepler neler? Çekirgeler neden bir anda çok geniş bir coğrafyanın üzerine kabus gibi çöktü? İşte istilanın temel sebepleri...