Çekirge istilası ülkeyi krize soktu Kızıldeniz üzerinden geldiler
Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'da Mekke ve Medine'yi istila eden çekirgeler, bu kez Kızıldeniz üzerinden ülkenin çok sayıda kentine yayıldılar.
Suudi Arabistan’da birçok kent, Kızıl Deniz üzerinden gelen çekirgelerin istilasına uğradı. Daha önce Mısır, Sudan ve Eritre’yi istila eden çekirgeler, Kızıl Deniz üzerinden Suudi Arabistan'ın birçok kentini istila etti.
Yerel medyada yer alan haberlerde, daha öncede çekirge istilasına uğrayan Medine’de de yeniden çekirgelere karşı uyarı yapıldığı belirtilirken; uzman ekiplerin de çekirge istilasından etkilenen bölgelerde müdahale için hazır bekletildiği duyuruldu. Ayrıca, yüzlerce çekirgenin tarım ürünlerine zarar verebileceği uyarısı da yapıldı.
Kötü bir gelişmenin habercisi mi?
Geçen sene de çıkan fırtına nedeniyle Kabe’nin örtüsü açılmış, çok sayıdaki sosyal medya kullanıcısı bunun tarihte olduğu gibi ABD’nin ve/veya Suudi Arabistan kraliyetinin yıkılışına bir işaret olduğu yorumunda bulunmuştu.
Mekke ve Medine'yi istila etmişlerdi
Medine çevre koruma ekipleri, Mescid-i Nebevi ve kentin her tarafında yayılan böcekleri yok etmek için ilaçlama çalışmaları başlatmıştı.