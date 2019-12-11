Çekirdek apandisti patlatırmış zeytin üzerine kekik konulup yenilirse...
Çekirdekli gıdalar apandiste sebep olur, soğukta kalanın midesi üşür, pirinç lapası ishali keser... Mide ve sindirim sistemi ile ilgili buna benzer bir çok şehir efsanesi var. Peki bunların hangisi gerçek hangisi yalan, evde uygulanan bu tedavilerin hangisi gerçekten işe yarıyor biliyor musunuz?
Mide ağrısı ya da ishal gibi durumlarda toplumda yaygın olarak nane-limon, karbonatlı su içmek gibi geleneksel yöntemlerden yararlanılıyor. Halk arasında sindirim sistemi sorunları sıklıkla görüldüğü için tedavisi çok fazla önemsenmiyor. Oysa şikayetlerin uzun sürmesi durumunda doğal yöntemleri denemeye devam etmek yerine mutlaka uzman yardımı alınması gerekiyor. Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Koray Tuncer, sindirim sistemiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.
1. Mide ağrısına karbonatlı su: Mide ilaçları henüz hastalıkların tedavisinde kullanılmazken karbonatlı su mide ağrılarında sıkça kullanılmaktaydı. Günümüzde de bu şikayetleri yaşayan pek çok insan karbonatlı su tüketmektedir. Karbonat aşırı tüketildiğinde, vücudun kimyasını etkileyip; kandaki pH düzeyini bozabilir. Bu nedenle doktor önerisi ile eczanelerden temin edilecek çiğneme tabletleri daha güvenlidir. Ancak bu tabletler de gelişigüzel kullanılmamalıdır. Karbonatlı suyu tükettikten sonra sorun devam ediyorsa doktora başvurulması önemlidir.
2. Mide bulantısına nane limon: Hastaların mide sorunlarında başvurduğu bir diğer yöntem de limon suyuyla kuru naneyi kaynatıp içmektir. Nane tıbbi olarak da kullanılan bir bitkidir. Özellikle bağırsak kökenli karın ağrılarında nane içerikli ürünler tedavide kullanılabilmektedir. Ancak limon asit içerikli bir besindir. Zeminde mideyle ilgili bir problem varsa nane ve limon ikilisi çözüm olmamaktadır. Özellikle reflü, gastrit veya ülseri bulunanlarda limonlu öneriler mide asit salgısını artırır. Bu nedenle mide ağrısı, ekşimesi, yanması gibi sorunlarda bu yöntemlere başvurmak yerine bir gastroenteroloji uzmanına gidilmelidir.
3. İshal durumunda pirinç lapası: İshalde zararlı olmayacak bir yöntem de pirinç lapası veya haşlanmış patates tüketilmesidir. Burada temel mantık ishal olan kişinin yağlı yiyeceklerden uzak kalmasıdır. Ancak ishal şikayetleri görülüyorsa bir uzmana danışılmalıdır. Çünkü ishal bağırsak enfeksiyonu kaynaklı da olabilir. İshal kesici yöntemler bu süreçte denenmemelidir. Kişinin bol sıvı alması daha büyük önem taşımaktadır. Doktorun uygun gördüğü şekilde tedavi planlaması yapılmalıdır.