Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin çekimleri için Ankara'da üçten geriye sayıldı!

Behzat Ç. izleyicilerinin sabırsızlıkla beklediği BluTv'nin yeni dizisi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin çekimlerine Ankara'da başlandı. Tüm provalar yapıldıktan sonra tüm ekip, ilk çekim günü için Ankara'da bir araya geldi.