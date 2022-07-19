Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin çekimleri için Ankara'da üçten geriye sayıldı!
Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, Behzat Ç. hayranları tarafından sabırsızlıkla beklenen çekimleri için tüm ekip Ankara'da toplandı. Okuma provaları tamamlandıktan sonra üçten geriye sayıldı ve çekim başladı. Heyecanla beklenen dizide usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, sevenleriyle Behzat Ç. karakteriyle yeniden buluşacak.
Behzat Ç. izleyicilerinin sabırsızlıkla beklediği BluTv'nin yeni dizisi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin çekimlerine Ankara'da başlandı. Tüm provalar yapıldıktan sonra tüm ekip, ilk çekim günü için Ankara'da bir araya geldi.
Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ekibi, gerçekleştirilen okuma provasının ardından ilk çekim günü için Ankara’da bir araya geldi.
Dizide usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, ‘Behzat Ç.’ karakteriyle bir kez daha kamera karşısına geçecek.
Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç’ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna;