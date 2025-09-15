Cedi Osman ve Ebru Şahin'den duygulandıran paylaşım!

TRİBÜNDE DUYGUSAL ANLAR

Milli basketbolcunun eşi, ünlü oyuncu Ebru Şahin de karşılaşmayı salonda takip etti. Osman'ın gözyaşlarına ortak olan Şahin, maç bitiminde kocasına sarılarak onu teselli etti. Çiftin bu duygusal anları kameralara da yansıdı.