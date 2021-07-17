Cedi Osman ve Ebru Şahin'den Afrika turu! Yerli halka horon öğretti!
Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman ile Afrika turunda çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
Oyuncu Ebru Şahin, bir yılı aşkın süredir birliktelik yaşadığı basketbolcu Cedi Osman ile geçtiğimiz gün tatile çıktı ve Afrika'ya gitti. Ebru Şahin, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Yerli halkla birlikte dans eden ikili o anları da Instagram'da paylaştı.
Ebru Şahin birbirinden ilginç ve renkli fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı, takipçileri bu renkli fotoğraflara büyük ilgi gösterdi.
Çok eğlendikleri her hallerinden belli olan çiftin fotoğrafları on binlerce beğeni ve yorum aldı.
"Biz de onlara horon öğrettik"
Ebru Şahin kendi hesabından paylaştığı videoda, yerli halkla dans ettiği anları "Biz de onlara horon öğrettik" diye paylaştı.