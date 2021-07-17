Cedi Osman ve Ebru Şahin'den Afrika turu! Yerli halka horon öğretti!

Oyuncu Ebru Şahin, bir yılı aşkın süredir birliktelik yaşadığı basketbolcu Cedi Osman ile geçtiğimiz gün tatile çıktı ve Afrika'ya gitti. Ebru Şahin, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Yerli halkla birlikte dans eden ikili o anları da Instagram'da paylaştı.