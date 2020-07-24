Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin'in az bulduğu para dudak uçuklattı
ATV'de yayımlanan Hercai dizisinde rol alan Ebru Şahin, kısa sürede ekranların aranan oyuncuları arasına girince fiyatını ikiye katladı.
Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Şahin, Cedi Osman ile yaşadığı aşkla adından söz ettirirken son olarak kazancı ile gündem oldu. Şahin’e, ünlü bir çorap markası reklam yüzü olması için teklif götürdü.
Kampanya için 500 bin lira teklif edilen güzel oyuncu Ebru Şahin, rakamı az bularak 1 milyon lira istedi. Hürriyet'in haberine göre, tek diziyle şöhreti yakalayan ve fiyatını milyon düzeyine çıkaran oyuncunun bu isteği marka tarafından kabul görmedi.
Ebru Şahin'e 1 milyon lira vermek istemeyen marka, anlaşma masasından kalktı.
Öte yandan ilk olarak aşklarını gizli tutmak isteyen Ebru Şahin ve Cedi Osman, geçtiğimiz haftadan beri aşklarını gizlemekten vazgeçti. İlk haklarında çıkan aşk haberlerinin yalan olduğunu söyleyen ikili, kameralar karşısına el ele çıktığından beri kimseden saklamıyorlar.