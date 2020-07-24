Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin'in az bulduğu para dudak uçuklattı

Kampanya için 500 bin lira teklif edilen güzel oyuncu Ebru Şahin, rakamı az bularak 1 milyon lira istedi. Hürriyet'in haberine göre, tek diziyle şöhreti yakalayan ve fiyatını milyon düzeyine çıkaran oyuncunun bu isteği marka tarafından kabul görmedi.