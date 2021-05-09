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Cedi Osman aşka geldi Hercai yıldızı Ebru Şahin için dudak uçuklatan sürpriz yaptı

Cedi Osman aşka geldi Hercai yıldızı Ebru Şahin için dudak uçuklatan sürpriz yaptı

Hercai dizisiyle ekranlara veda eden Ebru Şahin'e sevgisili Cedi Osman'dan dudak uçuklatan sürpriz geldi.

Cedi Osman aşka geldi Hercai yıldızı Ebru Şahin için dudak uçuklatan sürpriz yaptı

Geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda eden Hercai dizisinde Reyyan karakteriyle tanınan 26 yaşındaki Ebru Şahin, 26 yaşındaki milli basketbolcu Cedi Osman ile aşkı tam gaz devam ediyor. Aşk hayatları dolu dizgin devam eden çift sık sık olay olmayı sürdürüyor. 

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Cedi Osman aşka geldi Hercai yıldızı Ebru Şahin için dudak uçuklatan sürpriz yaptı

Havaların ısınmasıyla tatil planı yapan çiftten yıldız basketbolcu şimdi de Ebru Şahin'le daha fazla vakit geçirmek için kesenin ağzını açtı.

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Cedi Osman aşka geldi Hercai yıldızı Ebru Şahin için dudak uçuklatan sürpriz yaptı

26 yaşındaki Cedi Osman, güzel oyuncuyla aşkının da başladığı yer olan Çeşme'den ev kiraladı.

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Cedi Osman aşka geldi Hercai yıldızı Ebru Şahin için dudak uçuklatan sürpriz yaptı

Osman, bu yıl pandemi nedeniyle kiraların tavan yaptığı Alaçatı'da havuzlu ve 4 odalı bir villayı sezonluk tuttu.

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