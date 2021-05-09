Cedi Osman aşka geldi Hercai yıldızı Ebru Şahin için dudak uçuklatan sürpriz yaptı

Geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda eden Hercai dizisinde Reyyan karakteriyle tanınan 26 yaşındaki Ebru Şahin, 26 yaşındaki milli basketbolcu Cedi Osman ile aşkı tam gaz devam ediyor. Aşk hayatları dolu dizgin devam eden çift sık sık olay olmayı sürdürüyor.