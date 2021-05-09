Cedi Osman aşka geldi Hercai yıldızı Ebru Şahin için dudak uçuklatan sürpriz yaptı
Hercai dizisiyle ekranlara veda eden Ebru Şahin'e sevgisili Cedi Osman'dan dudak uçuklatan sürpriz geldi.
Geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda eden Hercai dizisinde Reyyan karakteriyle tanınan 26 yaşındaki Ebru Şahin, 26 yaşındaki milli basketbolcu Cedi Osman ile aşkı tam gaz devam ediyor. Aşk hayatları dolu dizgin devam eden çift sık sık olay olmayı sürdürüyor.
Havaların ısınmasıyla tatil planı yapan çiftten yıldız basketbolcu şimdi de Ebru Şahin'le daha fazla vakit geçirmek için kesenin ağzını açtı.
26 yaşındaki Cedi Osman, güzel oyuncuyla aşkının da başladığı yer olan Çeşme'den ev kiraladı.
Osman, bu yıl pandemi nedeniyle kiraların tavan yaptığı Alaçatı'da havuzlu ve 4 odalı bir villayı sezonluk tuttu.