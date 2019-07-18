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Çeçil peyniri nasıl yapılır Kars yaylalarındaki görüntülere bakın

Çeçil peyniri nasıl yapılır Kars yaylalarındaki görüntülere bakın

Anadolu'nun zengin peynir çeşitliliğiyle dikkati çeken ilimiz Kars'ta, kadınlar yaylalara çıkarak hem kışlık yiyecekleri olan hem de ev ekonomisine katkıda bulunmak için "çeçil peyniri"nin üretimine başladı.

Çeçil peyniri nasıl yapılır Kars yaylalarındaki görüntülere bakın - Sayfa 1

Türkiye'de hayvancılığın yaygın yapıldığı kentlerden Kars'ta, yaz mevsimiyle yaylalara giden kadınlar, yöresel lezzetlerden çeçil peyniri yapmak için kolları sıvadı.

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Çeçil peyniri nasıl yapılır Kars yaylalarındaki görüntülere bakın - Sayfa 2

Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyü yaylasında yaklaşık 2 bin rakımda doğal kekik ve çiçeklerle beslenen ineklerin sütünden sezonun ilk çeçil peyniri üretilmeye başlandı.

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Çeçil peyniri nasıl yapılır Kars yaylalarındaki görüntülere bakın - Sayfa 3

Bölgede besicilikle uğraşan kadınlar, ilk olarak ineklerden sağdıkları sütü makineden geçirerek kaymağından ayırıyor. Bu işleminin ardından yağından arındırılan süt, mayalanarak bir saat dinlendiriliyor.

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Çeçil peyniri nasıl yapılır Kars yaylalarındaki görüntülere bakın - Sayfa 4

Yakılan tandır ve ocaklardaki kazanlara doldurulan süt burada yarım saat kaynatıldıktan sonra kadınlar tarafından tel tel olana kadar zorlu yoğurma işleminden geçiriliyor.

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