Çeçenistan lideri Kadirov 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova'yı bakan olarak atadı
Çeçenistan lideri Ramzan Madirov, 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova'yı Kültür Bakanı olarak atadı.... Kadirova, annesi ile birlikte modacı olarak tasarladığı İslami giysileriyle defileler düzenliyordu.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov’un 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova, Çeçenistan Kültür Bakanı görevine getirildi. Kadirov, geçen sene Kadirova’yı Kültür Bakan yardımcısı olarak atamıştı.
Çeçenistan Parlamento Başkanı Magomed Daudov, Kadirova’nın görevlerini sorumlulukla yerine getirdiğini, kütüphanelerin, kültür evlerinin ve tiyatroların gelişimine büyük katkı sağladığını savundu.
Türkrus sitesinin aktardığına göre, Daudov, Ayşat Kadirova’nın bakan yardımcısı olarak gösterdiği "üstün başarılarından" dolayı bakanlık görevine yükseldiğini söyledi.
Kadirova, bakanlıktaki görevinden önce annesi ile birlikte modacı olarak tasarladığı İslami giysileriyle defileler düzenliyordu.