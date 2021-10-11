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Çeçenistan lideri Kadirov 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova'yı bakan olarak atadı

Çeçenistan lideri Kadirov 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova'yı bakan olarak atadı

Çeçenistan lideri Ramzan Madirov, 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova'yı Kültür Bakanı olarak atadı.... Kadirova, annesi ile birlikte modacı olarak tasarladığı İslami giysileriyle defileler düzenliyordu.

Çeçenistan lideri Kadirov 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova'yı bakan olarak atadı

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov’un 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova, Çeçenistan Kültür Bakanı görevine getirildi. Kadirov, geçen sene Kadirova’yı Kültür Bakan yardımcısı olarak atamıştı.

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Çeçenistan lideri Kadirov 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova'yı bakan olarak atadı

Çeçenistan Parlamento Başkanı Magomed Daudov, Kadirova’nın görevlerini sorumlulukla yerine getirdiğini, kütüphanelerin, kültür evlerinin ve tiyatroların gelişimine büyük katkı sağladığını savundu.

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Çeçenistan lideri Kadirov 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova'yı bakan olarak atadı

Türkrus sitesinin aktardığına göre, Daudov, Ayşat Kadirova’nın bakan yardımcısı olarak gösterdiği "üstün başarılarından" dolayı bakanlık görevine yükseldiğini söyledi.

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Çeçenistan lideri Kadirov 22 yaşındaki kızı Ayşat Kadirova'yı bakan olarak atadı

Kadirova, bakanlıktaki görevinden önce annesi ile birlikte modacı olarak tasarladığı İslami giysileriyle defileler düzenliyordu.

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