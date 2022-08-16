Cebinizde 5 TL varsa hemen çıkarıp bakın Anında 50 bin liranız olabilir!

Uzaktan eğitim için yeni bir bilgisayar almak istediğini belirten Durmaz, “Ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyim. Online derslerimize başladık. Ancak masaüstü bilgisayarım çok yavaş. Dizüstü bilgisayarımın ekranı arızalandı. Bu ikisini değiştirmek istiyorum. Annem ekmek almak için 5 TL verdi. 5 TL’ye baktığımda yanlış basıldığını fark ettim. Daha öncede bunu haberlerde görmüştüm. Ben de 5 lirayı sakladım. Daha sonra sosyal medya hesabım üzerinden 5 TL’lik banknotu 1000 TL’ye satışa koydum. Satabilirsem ikinci el bir laptop alıp derslerime daha iyi çalışmak istiyorum” ifadelerini kullandı.