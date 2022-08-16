Cebinizde 5 TL varsa hemen çıkarıp bakın Anında 50 bin liranız olabilir!
Basım hatası olan paralar sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Koleksiyoncuların ilgisini çekeceği düşünülen yanlış basım paralar, pek çok platformda satışa sunuluyor. Bunlardan biri olan 5 liraları 50 bin TL’ye satışa koyuyorlar.
Son günlerde basında önemli bir yere sahip olan hatalı basılan paralara bir yenisi daha eklendi. 50 ve 200 TL’lik banknotların ardından 5 TL’lerde de basım hatası olduğu ortaya çıktı. Koleksiyoncuların ilgisini çekeceğini düşünen vatandaşlar, hatalı basılan 5 liraları 50 bin TL’ye satışa koydu.
5 TL’lik banknot 50 Bin TL’ye satışta
Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan Sezgin Yılmaz, yaptığı alışveriş sonrasında aldığı 5 TL’nin hatalı basıldığını fark etti. 5 TL’nin sağ üst köşesindeki 5 rakamının yarısının olmadığını gören Yılmaz, banknotu Merkez Bankası’na götürerek hatalı basım olduğunu öğrendi. Koleksiyonerlerin ilgisini çekeceğini düşünen Yılmaz, 5 TL’lik banknotu 50 bin TL’ye satışa çıkardı.
5 TL’lik banknota bilgisayar
Düzce’de yaşayan ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Yasenur Durmaz ise hatalı basım olduğunu düşündüğü 5 TL’sini sosyal medya hesabından 1000 TL’ye satışa çıkardı.
Uzaktan eğitim için yeni bir bilgisayar almak istediğini belirten Durmaz, “Ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyim. Online derslerimize başladık. Ancak masaüstü bilgisayarım çok yavaş. Dizüstü bilgisayarımın ekranı arızalandı. Bu ikisini değiştirmek istiyorum. Annem ekmek almak için 5 TL verdi. 5 TL’ye baktığımda yanlış basıldığını fark ettim. Daha öncede bunu haberlerde görmüştüm. Ben de 5 lirayı sakladım. Daha sonra sosyal medya hesabım üzerinden 5 TL’lik banknotu 1000 TL’ye satışa koydum. Satabilirsem ikinci el bir laptop alıp derslerime daha iyi çalışmak istiyorum” ifadelerini kullandı.