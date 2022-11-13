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Cebinde kalan 83 dolarla başlayıp şirket kurmuştu takipçilerini heyecanlandırdı!

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Cebinde kalan 83 dolarla başlayıp şirket kurmuştu takipçilerini heyecanlandırdı!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Amerika'da TIR şoförü olan ve ardından filo kuran Tolga Karel burada kendisine yeni bir hayat kurmuştu. Son paylaşımında "Yakında evlerinize konuk olacağım" diyen Korel, takipçilerini düşündürttü.

Cebinde kalan 83 dolarla başlayıp şirket kurmuştu takipçilerini heyecanlandırdı!

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak cebinde 83 dolar ile TIR şoförlüğüne başladığını açıklayan Korel, şimdilerde Amerika'da filo sahibi oldu.

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Cebinde kalan 83 dolarla başlayıp şirket kurmuştu takipçilerini heyecanlandırdı!

 Karel, Amerika'da kendisine yepyeni bir düzen ve hayat kurdu. Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel geçtiğimiz aylarda Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti.

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Cebinde kalan 83 dolarla başlayıp şirket kurmuştu takipçilerini heyecanlandırdı!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel son halini paylaştığı sosyal medya hesabından "Yakında evlerinize konuk olacağım" dedi. Tolga Karel'in hayranları "Dizi mi geliyor?" sorularını yöneltti.

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Cebinde kalan 83 dolarla başlayıp şirket kurmuştu takipçilerini heyecanlandırdı!

Kesin bir bilgi vermeyen Tolga Karel'in yeni işi merak konusu oldu.

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