Çaykur'dan yeni ürün! Zeytinyağı ile eşdeğer artık Türkiye'de
Çaykur çay tohumundan yağ üretmeyi başardı üstelik zeytinyağı ile eşdeğer kalitede. Yağ seri üretime geçildiğinde kozmetik ve yemeklerde kullanımı mümkün olacak.
UZAK DOĞU ülkelerinde çay tohumundan elde edilen ve yemeklerde kullanılan zeytinyağı kalitesindeki yağ, Türkiye'de de elde edildi.
Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Bu yağ, kozmetik ve yemeklerde çok etkin, faydalı. Zeytinyağına eşdeğer bir ürün" dedi.
Dünyada çayın yetiştirildiği Japonya, Çin, Hindistan, Sri Lanka ve Endonezya gibi ülkelerde üretilen, kozmetik sektörü ve yemeklerde kullanılan çay tohumu yağı, Türkiye'de de Çaykur tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu elde edildi.
Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yetişen çay bitkilerinden elde edilen tohumlar, özel bir makineden geçirilerek yağa dönüştürüldü. Zeytinyağı kalitesindeki yağın, kozmetik sektörü ve yemeklerde kullanılması için de çalışma başlattı.