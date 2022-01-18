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Çaykur'dan yeni ürün! Zeytinyağı ile eşdeğer artık Türkiye'de

Çaykur'dan yeni ürün! Zeytinyağı ile eşdeğer artık Türkiye'de

Çaykur çay tohumundan yağ üretmeyi başardı üstelik zeytinyağı ile eşdeğer kalitede. Yağ seri üretime geçildiğinde kozmetik ve yemeklerde kullanımı mümkün olacak.

Çaykur'dan yeni ürün! Zeytinyağı ile eşdeğer artık Türkiye'de

UZAK DOĞU ülkelerinde çay tohumundan elde edilen ve yemeklerde kullanılan zeytinyağı kalitesindeki yağ, Türkiye'de de elde edildi.

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Çaykur'dan yeni ürün! Zeytinyağı ile eşdeğer artık Türkiye'de

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Bu yağ, kozmetik ve yemeklerde çok etkin, faydalı. Zeytinyağına eşdeğer bir ürün" dedi.

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Çaykur'dan yeni ürün! Zeytinyağı ile eşdeğer artık Türkiye'de

Dünyada çayın yetiştirildiği Japonya, Çin, Hindistan, Sri Lanka ve Endonezya gibi ülkelerde üretilen, kozmetik sektörü ve yemeklerde kullanılan çay tohumu yağı, Türkiye'de de Çaykur tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu elde edildi. 

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Çaykur'dan yeni ürün! Zeytinyağı ile eşdeğer artık Türkiye'de

Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yetişen çay bitkilerinden elde edilen tohumlar, özel bir makineden geçirilerek yağa dönüştürüldü. Zeytinyağı kalitesindeki yağın, kozmetik sektörü ve yemeklerde kullanılması için de çalışma başlattı.

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