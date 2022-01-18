Çaykur'dan yeni ürün! Zeytinyağı ile eşdeğer artık Türkiye'de

Dünyada çayın yetiştirildiği Japonya, Çin, Hindistan, Sri Lanka ve Endonezya gibi ülkelerde üretilen, kozmetik sektörü ve yemeklerde kullanılan çay tohumu yağı, Türkiye'de de Çaykur tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu elde edildi.