Çaykur Rizespor Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'de 18. haftanın perdesi Rize'de kapandı. Gençlerbirliği'ni konuk eden Çaykur Rizespor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibine 3 puanı getiren goller, 70. ve 85. dakikalarda yeni transfer Milan Skoda'dan geldi. Bu galibiyetle 23 puana yükselen Çaykur Rizespor, 11. sıraya yerleşti. 18 puanda kalan Gençlerbirliği ise 13. sırada yer aldı.
Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.
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20. dakikada kazanılan faul atışında, sağ kanattan Sessegnon'un ceza sahası içerisine ortasında, defansın kafasından seken topa arka direkte Sefa Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
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36. dakikada Polomat'ın ceza yayı üzerine pasında Sessegnon'un bekletmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
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39. dakikada Moroziuk'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazından içeri girdikten sonra Garmash'ın bekletmeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
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