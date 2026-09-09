Çayı ve kahveyi çok sıcak içenler yandı! Geri dönüşü yok

“ÇOK SICAK” İÇENLERDE RİSK 3 KAT

Araştırmada katılımcılara sıcak içeceklerini genellikle “ılık”, “sıcak” veya “çok sıcak” içip içmedikleri soruldu ve sağlık kayıtları 10 yılı aşkın süre takip edildi.

Sonuçlara göre içeceklerini “çok sıcak” tükettiğini belirten kişilerin yemek borusu skuamöz hücreli karsinomuna (SCC) yakalanma riski, içeceklerini “ılık” tüketenlere kıyasla 3,17 kat daha yüksek çıktı.

Araştırma boyunca toplam 2 bin 348 yemek borusu kanseri vakası kaydedildi. Bunların 1.045’i skuamöz hücreli karsinom, 1.303’ü ise adenokarsinomdu. Sıcaklıkla belirgin ilişki yalnızca skuamöz hücreli kanser türünde görüldü.

Bu nedenle araştırma, genel olarak bütün yemek borusu kanseri türlerinin riskinin üç kat arttığı anlamına gelmiyor.

GÜNDE 6 BARDAKTAN FAZLASI DA RİSKİ ARTIRDI

Çalışmada yalnızca sıcaklık değil, günlük tüketim miktarı da incelendi.

İçecek sıcaklığının etkisi hesaba katıldıktan sonra bile, günde altı veya daha fazla çay-kahve gibi sıcak içecek tüketenlerin skuamöz hücreli yemek borusu kanserine yakalanma riskinin, altıdan az tüketenlere göre yüzde 71 daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 43-44’ü günde en az altı sıcak içecek tükettiğini bildirirken, yaklaşık yüzde 15’i içeceklerini “çok sıcak” tercih ettiğini söyledi.