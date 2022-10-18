Çaydanlıkta kalan çayı aman dökmeyin! Öyle faydaları var ki hemen kullanın
7'den 77'ye herkesin severek içtiği, Türk halkının vazgeçilmez içeceği çayın meğer bilmediğimiz ne faydaları varmış. Bağışıklık sistemi güçlendirdiği ve kolesterol azalttığı bilinen çayın kalanı bile meğer birçok alanda kullanılıyormuş. Bu haberi okuduktan sonra siz de çaydanlıkta kalan çayı dökmeyecek ve kullanacaksınız.
Yaz- kış farketmeden neredeyse tüm sofraların baş köşesinde olan çaydanlık Türk halkının vazgeçilmezi. 7'den 70'e herkes tarafından içilen lezzetlerden biridir. Demli çay koyu renkli pigment ve polifenoller açısından oldukça zengindir. Bunlar antioksidan bakımından zengindir. Vücuda birçok faydası olan çayın çaydanlıkta kalan kısmı da meğer birçok derdin dermanıymış.
Ayağınız mı kokuyor?
Ilık çay dolu bir leğene ayaklarınızı daldırın ve her akşam yatmadan önce 10 dakika tutun. Buzdolabınız koku mu yapıyor? Demlikte kalmış çay posalarını kurutup bir kap içinde buzdolabının orta rafına yerleştirin, kokudan eser kalmayacaktır.
Saçınız mat mı?
Saçınızı şampuanladıktan sonra son su olarak bir çaydanlık ılık çayla durulayın. Bakın saçlarınız nasıl ışıl ışılıyor.
Cildiniz çok mu yağlı?
Banyodan çıkmadan son su olarak bir çaydanlık çay ile teninizi ovuşturun, balsam vazifesi görün. Göz altı halkalarına son! 2 adet çay poşetini ılık suda ıslatın ya da üzerinden fazla zaman geçmediyse içtiğiniz çay poşetlerini de kullanabilirsiniz. Çay poşetlerini gözlerinizin üzerinde 20 dakika bekletin. Çayın içeriğindeki tanen maddesi gözlerinizdeki şişliğin inmesini sağlayacaktır.