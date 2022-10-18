Çaydanlıkta kalan çayı aman dökmeyin! Öyle faydaları var ki hemen kullanın

Yaz- kış farketmeden neredeyse tüm sofraların baş köşesinde olan çaydanlık Türk halkının vazgeçilmezi. 7'den 70'e herkes tarafından içilen lezzetlerden biridir. Demli çay koyu renkli pigment ve polifenoller açısından oldukça zengindir. Bunlar antioksidan bakımından zengindir. Vücuda birçok faydası olan çayın çaydanlıkta kalan kısmı da meğer birçok derdin dermanıymış.