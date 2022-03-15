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Çaycı Hüseyin'in 'mavi tik' sevdası başına iş açtı Alpaslan Özmol'u Instagram'dan dolandırdılar

Çaycı Hüseyin'in 'mavi tik' sevdası başına iş açtı Alpaslan Özmol'u Instagram'dan dolandırdılar

'Çocuklar Duymasın' dizisinin fenomen karakteri Çaycı Hüseyin rolüyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol Instagram'da 'mavi tik' alabilmek uğruna başına iş aldı! Çaycı Hüseyin resmen dolandırıldı!

Çaycı Hüseyin'in 'mavi tik' sevdası başına iş açtı Alpaslan Özmol'u Instagram'dan dolandırdılar

Yıllarca reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile Türk dizi izleyicisinin hafızasına kazınan Alpaslan Özmol, Instagram'da 'celebrity' (ünlü ve seçkin) ünvanını gtemsil eden 'mavi tik'i alma uğruna dolandırıcıların eline düşmesiyle gündeme geldi.

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Çaycı Hüseyin'in 'mavi tik' sevdası başına iş açtı Alpaslan Özmol'u Instagram'dan dolandırdılar

Alparslan Özmol, sosyal medya hesabına 'mavi tik' alma iddiasıyla bin TL dolandırıldığı davada ifade verdi ve sosyal medyada avukatı ile davanın peşini bırakmayacağı mesajını verdiği bir fotoğraf paylaştı. 

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Çaycı Hüseyin'in 'mavi tik' sevdası başına iş açtı Alpaslan Özmol'u Instagram'dan dolandırdılar

Mavi tik alabilmek için 1000 TL gönderdi: Oyuncu Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabına 'mavi tik' alabilmek için bin TL verdi.

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Çaycı Hüseyin'in 'mavi tik' sevdası başına iş açtı Alpaslan Özmol'u Instagram'dan dolandırdılar

Daha sonra hesabının çalındığını söyleyen kişi, hesabını geri alabilmesi için Alpaslan Özmol'dan 2 bin 500 TL daha istedi. 

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