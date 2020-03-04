Çaycı Hüseyin öldü TT olmuştu Alpaslan Özmol'u isyan etti

Geçtiğimiz hafta Google'da en çok aranan kişi haline gelen Alpaslan Özmol, yine aynı sebepten insanların merak konusu haline geldi. Twitter'da geçen hafta öldüğü iddiasıyla TT listesinde birinci sıraya oturan Alpaslan Özmol, bu kez açıklama yaptı.