Çaycı Hüseyin öldü mü Alparslan Özmol corona virüsten öldü mü?

ÇAYCI HÜSEYİN ÖLDÜ MÜ: Çaycı Hüseyin rolüne hayat veren Alparslan Özmol ölmedi. Sosyla medyada zamana zaman bu tarz iddialar çıkıyor. Bu sefer ki iddia da Alparslan Özmol'un corona virüsü nedeniyle öldüğü şeklindeydi. Ancak böyle bir şeyin söz konusu değil.