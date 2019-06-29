Çay üretiminden vazgeçti! Yeni ektiği şeyle daha fazla kazanıyor kilosu 28 lira

Yılda 2 ton: Çevresindekilerin 'Çay bahçeni sökme, burada başka bir şey olmaz, zarar edersin’ şeklinde uyarılarına aldırış etmeyen Pehlivanlar, yılda 2 ton likapa hasadına ulaştı. Söktüğü çay tarlasından yılda yaklaşık 2 bin lira kazanan Pehlivanlar, kilosunu 28 liradan satışa sunduğu likapa yetiştiriciliğinden ise çaya göre daha büyük kar elde ediyor.