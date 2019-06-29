Çay üretiminden vazgeçti! Yeni ektiği şeyle daha fazla kazanıyor kilosu 28 lira
RİZE'deki bahçesinde çayların bir bölümünü söküp yerine yörede 'likapa' olarak bilinen yaban mersini diken adam, yetiştirdiği meyvenin kilosunu 28 liradan satmaya başladı.
İstanbul'da memur olarak çalıştıktan sonra emekli olan İhsan Pehlivanlar, geldiği memleketinde hayalini kurduğu 'likapa' olarak bilinen yaban mersini yetiştiriciliğine başladı. İhsan Pehlivanlar, daha önce çay üretilen bahçesine likapa dikti.
Yakından ilgilendiği fidanları büyütüp kısa sürede elde ettiği verimin farkına varan Pehlivanlar, bahçesinin 650 metrekarelik bölümündeki çayları sökerek likapa yetiştiriciliğine başladı.
Yılda 2 ton: Çevresindekilerin 'Çay bahçeni sökme, burada başka bir şey olmaz, zarar edersin’ şeklinde uyarılarına aldırış etmeyen Pehlivanlar, yılda 2 ton likapa hasadına ulaştı. Söktüğü çay tarlasından yılda yaklaşık 2 bin lira kazanan Pehlivanlar, kilosunu 28 liradan satışa sunduğu likapa yetiştiriciliğinden ise çaya göre daha büyük kar elde ediyor.
Likapa yetiştiriciliğinin verimli ve karlı olduğunu belirten İhsan Pehlivanlar, "Yıllar önce hayalini kurduğum iş için sabırla bekledim." diyerek şu ifadelerde bulundu: