Çay tüketenler dikkat! Demleme çayda ki bu tehlike sizi vazgeçirecek...
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Turgut, demleme çayın zararları konusunda uyardı. Böbrek taşına davetiye çıkaran demleme çay, hakkında uyarılarda bulunan Turgut, çay yerine bakın ne önerdi..
Türklerin severek tükettiği çay, aslında ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Böbrek taşı açısından endemik bir ülke haline Türkiye'de bunun ilk nedenlerinden biri de çay. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Turgut, çaydan vazgeçemeyenler için çayın yanında neyin tüketileceğini açıkladı. Sakın çayı böyle tüketmeyin!
Böbrek taşı hastalığının Türkiye'de yaygın olduğunu belirten Turgut, demli çayın bunu tetikleyen önemli bir etken olduğunu söyledi. Fakat çaydan vazgeçemeyenler içinse limonlu su önerdi. Suyun yerini hiçbir sıvının almadığını aktaran Turgut, çayın böbrek taşı riskini artırdığını ifade etti.
BÖBREK TAŞI VAKALARI 3 BÖLGEDE ÇOĞALDI
Özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'de sıklıkla böbrek taşı vakalarının yaşandığını aktaran Turgut, bunun nedenleri arasında, tuzlu gıdaların tüketilmesi, yetersiz su tüketimi ve kaybolan sıvı tüketiminin yerinin dolmaması olduğunu ifade etti.
İDRAR RENGİ SU GİBİ OLANA KADAR SU İÇİN
Böbrek taşının belirli oluşum mekanizmaları olduğunu söyleyen Turgut, "Oluşumunun ilk sırasında ise yeterli sıvı almamak vardır. Sıvı derken su tüketiminde bahsediyorum. Hastalarımın çoğu, 'kola, soda ve çay içiyorum' diyor. Bunlar, suyun yerini tutmuyor hatta su ihtiyacını daha da artırıyor." dedi.
Günlük 2,5 ila 3 litre su içilmesi gerektiğini belirten Turgut, idrar renginin su gibi olana kadar su içilmesi gerektiğini vurguladı. Böylelikle ne kadar yeterli su içildiğinin de anlaşılacağını ekledi.