Çay tüketenler dikkat! Demleme çayda ki bu tehlike sizi vazgeçirecek...

İDRAR RENGİ SU GİBİ OLANA KADAR SU İÇİN

Böbrek taşının belirli oluşum mekanizmaları olduğunu söyleyen Turgut, "Oluşumunun ilk sırasında ise yeterli sıvı almamak vardır. Sıvı derken su tüketiminde bahsediyorum. Hastalarımın çoğu, 'kola, soda ve çay içiyorum' diyor. Bunlar, suyun yerini tutmuyor hatta su ihtiyacını daha da artırıyor." dedi.

Günlük 2,5 ila 3 litre su içilmesi gerektiğini belirten Turgut, idrar renginin su gibi olana kadar su içilmesi gerektiğini vurguladı. Böylelikle ne kadar yeterli su içildiğinin de anlaşılacağını ekledi.