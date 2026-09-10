Çay posasını dökenler pişman olacak! Meğer bunlara yarıyormuş...

ÇİÇEKLERİN BAKIMINDA KULLANILABİLİYOR

Çay posasının en çok bilinen kullanım alanlarından biri bitki bakımı. Kurutulmuş çay posası, organik madde içeriği nedeniyle bazı bitkiler için toprağa eklenebiliyor. Ancak her bitkinin aynı ihtiyaçlara sahip olmadığı unutulmamalı. Bu nedenle doğrudan ve fazla miktarda kullanmak yerine ölçülü davranmak gerekiyor.