Çay posasını dökenler pişman olacak! Meğer bunlara yarıyormuş...
Günlük rutinin ardından doğrudan çöpe atılan çay posaları, aslında ev içinde pek çok farklı amaçla değerlendirilebiliyor ve bu az bilinen kullanım alanları duyanları şaşırtıyor. İşte çoğu kişinin çöpe gönderdiği bu artıkların evde nerelerde ve nasıl kullanılabileceği...
Günlük tüketimin ardından doğrudan çöpe gönderilen çay posaları, atık olarak görülse de aslında doğru yöntemlerle değerlendirildiğinde yaşam alanlarında pek çok farklı amaç için pratik birer yardımcıya dönüşebiliyor.
İşte kullanım alanları...
ÇİÇEKLERİN BAKIMINDA KULLANILABİLİYOR
Çay posasının en çok bilinen kullanım alanlarından biri bitki bakımı. Kurutulmuş çay posası, organik madde içeriği nedeniyle bazı bitkiler için toprağa eklenebiliyor. Ancak her bitkinin aynı ihtiyaçlara sahip olmadığı unutulmamalı. Bu nedenle doğrudan ve fazla miktarda kullanmak yerine ölçülü davranmak gerekiyor.
KÖTÜ KOKULARI AZALTMAYA YARDIMCI OLABİLİR
Kurutulan çay posası, istenmeyen kokuların giderilmesinde de değerlendirilebiliyor. Özellikle buzdolabı veya çöp kovası gibi koku oluşabilen alanlarda küçük bir kap içerisinde kullanılabiliyor.
TEMİZLİKTE DE DEĞERLENDİRİLEBİLİR
Çay posası, bazı yüzeylerde hafif temizlik amacıyla da kullanılabiliyor.
Ancak nemli yapısı nedeniyle uzun süre bekletilmemesi ve hassas ya da kolay çizilen yüzeylerde kullanılmaması gerekiyor.
ÇÖPE ATMADAN ÖNCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN
Her gün ortaya çıkan çay posasını çöpe göndermek yerine uygun şekilde kurutarak farklı alanlarda değerlendirmek mümkün.
Böylece mutfakta oluşan atıkların bir kısmı yeniden kullanılabilir hale geliyor.