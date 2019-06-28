Çay günde kaç bardak içilmeli? Eğer 5 bardaktan fazla içiyorsanız...

Özüpek’e göre günde beş bardak çaydan fazlası zararlı etki yapıyor. Ayrıca Özüpek, çay tüketiminin tamamen masum olmadığını belirtti. Aşırı çay tüketiminin neden olabileceği sağlık sorunlarına değinen Özüpek, konuşmasına şu şekilde devam etti;