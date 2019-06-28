Çay günde kaç bardak içilmeli? Eğer 5 bardaktan fazla içiyorsanız...
Günde beş bardak çaydan fazlasının zararlı etki yaptığını söyleyen Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Gökçen Özüpek, önemli açıklamalarda bulundu.
Dünya Çay Raporu’na göre geçtiğimiz yıl kişi başına çay tüketiminde Türkiye yılda 3,5 kilogramlık çay tüketimiyle birinci sırayı aldı. Diğer ülkelere göre kıyasla daha çok çay tüketiyor olmamızı İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Gökçen Özüpek, değerlendirdi.
Özüpek’e göre günde beş bardak çaydan fazlası zararlı etki yapıyor. Ayrıca Özüpek, çay tüketiminin tamamen masum olmadığını belirtti. Aşırı çay tüketiminin neden olabileceği sağlık sorunlarına değinen Özüpek, konuşmasına şu şekilde devam etti;
Kansızlık problemi: “Çay tüketiminin tamamen masum olduğunu söyleyemeyiz. Bizim için elzem olan çay tüketim miktarıdır. Aşırı çay tüketimi, içeriğinde bulundurduğu ‘tanenler’ sebebi ile vücutta demirin emilimini engelleyeceğinden anemi (kansızlık) ismini verdiğimiz sağlık problemine sebep olmaktadır.
Tansiyon: Ayrıca içeriğinde bulunan kafein ise, fazla çay tüketimine bağlı olarak tansiyonu yükseltip, bireylerde taşikardiye sebep olabilmektedir. Ayrıca aşırı tüketildiğinde su kaybının oluşmasını da tetiklemektedir”