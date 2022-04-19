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Çay çöpünden öyle bir şey yaptılar ki gören şaşırdı ÇAYKUR ile de anlaştılar

Anadolu Ajansı
Çay çöpünden öyle bir şey yaptılar ki gören şaşırdı ÇAYKUR ile de anlaştılar

Rize'nin başlıca geçim kaynağı olan çayın atıklarından mangal kömürü üretilmesi amacıyla kurulan fabrika faaliyete geçti. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin "ÇAYKUR ile yıllık 10 bin ton çay çöpü protokolü yaptık ama 15 bin ton da alabiliriz. Çok güzel bir sonuç elde ettik" dedi.

Çay çöpünden öyle bir şey yaptılar ki gören şaşırdı ÇAYKUR ile de anlaştılar

Rize Belediyesince çay atıklarının mangal kömürü ve elektrik üretiminde değerlendirilmesi amacıyla Ağustos 2020'de Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurulması amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı.

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Çay çöpünden öyle bir şey yaptılar ki gören şaşırdı ÇAYKUR ile de anlaştılar

Makine montajlarının da yapılmasının ardından deneme üretimine başlanan fabrikada çay çöpü işlenerek mangal kömürü haline dönüştürüldü. Çay çöpünden çıkan yağdan oluşacak gazdan da gelecek dönemde elektrik üretilmesi planlanıyor.

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Çay çöpünden öyle bir şey yaptılar ki gören şaşırdı ÇAYKUR ile de anlaştılar

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AA muhabirine, fabrikanın maddi getirisinden ziyade eko iklime dair önemli bir proje olduğunu söyledi.

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Çay çöpünden öyle bir şey yaptılar ki gören şaşırdı ÇAYKUR ile de anlaştılar

Yıllardır 40-50 bin ton çay çöpünün sahalara döküldüğünü belirten Metin, ayrıca vatandaşlar tarafından da gübre olarak kullanıldığını ifade etti.

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