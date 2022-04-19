Çay çöpünden öyle bir şey yaptılar ki gören şaşırdı ÇAYKUR ile de anlaştılar
Rize'nin başlıca geçim kaynağı olan çayın atıklarından mangal kömürü üretilmesi amacıyla kurulan fabrika faaliyete geçti. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin "ÇAYKUR ile yıllık 10 bin ton çay çöpü protokolü yaptık ama 15 bin ton da alabiliriz. Çok güzel bir sonuç elde ettik" dedi.
Rize Belediyesince çay atıklarının mangal kömürü ve elektrik üretiminde değerlendirilmesi amacıyla Ağustos 2020'de Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurulması amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Makine montajlarının da yapılmasının ardından deneme üretimine başlanan fabrikada çay çöpü işlenerek mangal kömürü haline dönüştürüldü. Çay çöpünden çıkan yağdan oluşacak gazdan da gelecek dönemde elektrik üretilmesi planlanıyor.
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AA muhabirine, fabrikanın maddi getirisinden ziyade eko iklime dair önemli bir proje olduğunu söyledi.
Yıllardır 40-50 bin ton çay çöpünün sahalara döküldüğünü belirten Metin, ayrıca vatandaşlar tarafından da gübre olarak kullanıldığını ifade etti.