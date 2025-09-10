Çay, bal ve zeytinyağı markalarında skandal hile! Bize neler yedirmişler neler!
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşişe yönelik denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Güncellenen listede, Çay'a gıda boyası, zeytinyağına tohum yağları karıştırılması, ballarda hile, sucuklarda sakatat gibi olaylar mevcut.
İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan taklit ve tağşiş güncel listesindeki ürünler...
Tarih: 02.09.2025
Firma: COŞKAR YAĞ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: ARDEN
Ürün: AYVALIK SOĞUK SIKIM TAŞ BASKI NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
İhlal: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti Numarası: 6
Yer: BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL
Kategori: Bitkisel Yağlar
Tarih: 02.09.2025
Firma: BAŞKANOĞLU ZEYTİN ZEYTİNYAĞI GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: BAŞKANOĞLU
Ürün: NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI TAŞ BASKI-SOĞUK SIKIM (5 LİTRE)
İhlal: Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti, Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Parti Numarası: 001
Yer: İNCİRLİOVA, AYDIN
Kategori: Bitkisel Yağlar