Çay ağacı yağı ne işe yarar nasıl kullanılır?

Çay ağacı yağı, buhar distilasyon yöntemi ile melaleuca alternifolia isimli, Avustralya'ya özgü bir bitkiden elde edilen esansiyel yağdır. Çay ağacı yağı ismini bu bitkinin yapraklarının çay yapımında kullanılmasından almıştır. Melaleuca yağı olarak da bilinen çay ağacı yağı yüzyıllardır çeşitli özellikleri nedeniyle bazı cilt durumlarının alternatif tedavisinde kullanılır. Çay ağacı yağı aynı zamanda birçok nemlendirici ürünün içerisinde de bulunur.