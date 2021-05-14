Çay ağacı yağı ne işe yarar nasıl kullanılır?
Alternatif tıpta kullanılan çay ağacı yağı Avustralya'nın kuzeydoğu kıyılarına özgü bir bitki. Sağlığa birçok faydası bulunan çay ağacı yağıyla ilgili merak edilenleri sıraladık.
Çay ağacı yağı, buhar distilasyon yöntemi ile melaleuca alternifolia isimli, Avustralya'ya özgü bir bitkiden elde edilen esansiyel yağdır. Çay ağacı yağı ismini bu bitkinin yapraklarının çay yapımında kullanılmasından almıştır. Melaleuca yağı olarak da bilinen çay ağacı yağı yüzyıllardır çeşitli özellikleri nedeniyle bazı cilt durumlarının alternatif tedavisinde kullanılır. Çay ağacı yağı aynı zamanda birçok nemlendirici ürünün içerisinde de bulunur.
Çay ağacı yağının özellikleri nelerdir?
Çay ağacı yağı içerisinde bulunan bazı kimyasal maddeler bakterilerin hücre duvarına zarar vererek ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. Bu geniş spektrumlu antimikrobiyal aktivitesinin nasıl kullanılacağına dair çalışmalar devam etmektedir.
İnflamasyon (iltihaplanma) üzerinde baskılayıcı etki gösterebilme, çay ağacı yağının bir diğer özelliğidir. Bu etkisi özellikle histamin tarafından tetiklenen cilt inflamasyonlarında fayda sağlayabilir. Çay ağacı yağı aynı zamanda birçok mantar türüne karşı da etkili bir esansiyel yağdır.
Çay ağacı yağı ne işe yarar?
Çay ağacı yağının birçok kullanım alanı mevcuttur:
El dezenfektanı: Çay ağacı yağı, doğal el dezenfektanı yapımında kullanılabilir. Hastalık oluşturma potansiyeline sahip mikroorganizmalara karşı mücadelede kullanılan hijyen ürünlerinin etkisini güçlendirici bir etkisi olabilir.
Böcek kovucu: Çay ağacı yağı sinir bozucu eklembacaklıların uzak tutulmasına yardımcı olabilir.